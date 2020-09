No Man’s Sky : La mise à jour majeure Origins est désormais disponible

Avec plus d’une dizaine de mises à jour plus ou moins majeures à son actif, No Man’s Sky n’en a pourtant pas fini avec les ajouts et les améliorations. Aujourd’hui, et après un quatrième anniversaire fêté le mois dernier, le jeu d’exploration spatiale accueille une énième update intitulée cette fois « Origins ».

Un univers plus riche et plus diversifié

Après avoir implémenté toute une multitude de features au cours de son existence, en citant par exemple la construction de base, l’exploration sous-marine, le support de la VR ou encore l’arrivée du cross-play, No Man’s Sky vit cette fois, à l’image du nom de la mise à jour, une évolution qui touche à ses fondamentaux.

À chaque année sa mise à jour majeure, et après Atlas Rises, Next, et Beyond, nous parlons donc d’un gros changement dans l’univers du jeu en comptant par exemple de nouvelles planètes, des biomes inédits, un relief plus prononcé ou même une faune plus diversifiée.

En effet, les planètes héritent globalement d’améliorations significatives au niveau de la couleur, de la lumière ou encore du rendu de la surface de chaque planète. De plus, avec un terrain qui varie encore plus qu’auparavant, les nouvelles planètes abritent désormais des montagnes jusqu’à quatre fois plus imposantes que précédemment, ainsi que des gouffres aux profondeurs menaçantes, par exemple. Notez que les bases construites par les joueurs sur des planètes existantes ne souffriront aucunement de ces changements liés au terraforming.

Aussi, de nouveaux biomes sont donc intégrés au jeu, accompagnés de nouvelles conditions climatiques telles que les orages ou les incendies, et avec en leur sein une faune et une flore là aussi davantage variées. Certaines espèces adopteront un comportement inédit, et d’autres feront office de véritables dangers comme les gigantesques vers de sable, et quelques espèces végétales ont la particularité de se transformer et adopter une apparence différente une fois la nuit tombée.

Comme souvent, il y a bien plus encore à découvrir à l’issue de ce type de mises à jours majeures, et c’est pour ça qu’une fois encore, le patchnote complet reste disponible sur le site officiel du jeu, histoire de voir jusqu’au moindre détail les apports de cette version 3.0 de No Man’s Sky, à paraître dès aujourd’hui sur PlayStation 4, Xbox One et PC.