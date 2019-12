No Game No Life : Une magnifique figurine pour Shiro à petit prix

Vous le savez, on adore les figurines. Depuis peu, on a décidé de vous en parler régulièrement sur le site dans notre section dédiée. Cette fois, on vous parle d’une belle petite trouvaille si vous adorez les mangas : une figurine pour Shiro de No Game No Life avec une fidèle représentation du personnage pour un prix tout à fait abordable.

Shiro de la gamme Pop Up Parade

C’est donc l’un des personnages principaux de l’oeuvre Yū Kamiya qui profite d’une représentation en figurine. C’est signé Good Smile Company et il faut bien avouer qu’elle est sacrément jolie. Le plus surprenant, c’est son prix : elle est vendue à seulement 43.99€ avec un prix préférentiel fixé à 39.99€ si vous la précommandez sur Derive Figurine.

Autant vous dire que pour la qualité proposée, le tarif est très intéressant. Cela n’est finalement pas très étonnant quand on sait qu’elle vient de la gamme Pop Up Parade qui nous avait déjà gâté avec Joker de Persona 5 The Animation.

La figurine de Shiro est donc en PVC et mesure environ 16 centimètres de haut. Elle est pour le moment uniquement en précommande avec une date de livraison estimée à août 2020. Il faudra donc patienter avant de mettre la main dessus mais ne pas trop tardez pour réserver son exemplaire.

Si jamais vous voulez des visuels supplémentaires, on vous laisse sur ces quelques photos où l’on peut voir notre héroïne en pleine action.