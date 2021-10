NIS America et FuRyu annoncent l’Action RPG Crystar sur Switch

NIS America enrichie son catalogue 2022 avec un nouvel Action RPG nippon : Crystar. C’est développé par FuRyu et c’est prévu chez nous exclusivement sur Switch.

L’arme, c’est vos larmes

Crystar nous embarque dans un monde sinistre appelé le Purgatoire où des monstres pullulent. Nous suivons deux sœurs, Mirai et Rei, qui se retrouvent aspirée dans ce lieu sordide. A cause d’un pouvoir qu’elle ne maitrise pas, Rei tue accidentellement sa sœur. Des démons lui proposent alors de devenir un « Executor » pour qu’elle se débarrasse des monstres avec d’autres « Excutors » en échange d’un moyen de ramener Mirai.

Le titre repose sur un système de « jauge de larmes » où l’on doit vaincre des tourments et littéralement pleurer pour invoquer un gardien qui nous rend plus fort durant quelques instants. Rappelons que le titre était déjà sorti en 2019 sur PS4 et PC. Cette version Switch contiendra tout le contenu sorti précédemment. Malheureusement, les textes seront uniquement en anglais.

Crystar sortira sur Switch au printemps 2022.