Nioh 2 présente son histoire en vidéo et annonce des DLC

Hier, Koei Tecmo nous avait donné rendez-vous pour le prochain trailer de Nioh 2, qui se rapproche doucement de sa date de sortie. 24 heures plus tard, la bande-annonce a été diffusée et nous en apprend plus sur l’histoire de ce second opus.

Des DLC déjà annoncés

Ne vous attendez pas à voir trop de gameplay ici, puisque ce trailer met surtout en avant les différents personnages et boss que votre avatar rencontrera au cours de son périple. On y incarnera un chasseur de yokai, qui est lui même mi-homme et mi-yokai, qui partira à la recherche de pierres étranges permettant de mieux communiquer avec ces monstres.

Après avoir terminé l’aventure, les joueurs pourront profiter de trois histoires supplémentaires via des DLC. Tous devraient se déroulent en amont de ce Nioh 2, et apporteront de nouveaux challenges, des armes inédites et des compétences en plus.

Les joueurs ayant commandé l’édition Digital Deluxe pourront profiter de ce contenu gratuitement, tandis que les autres devront passer par le Season Pass ou les acheter séparément.

Nioh 2 sera disponible dès le 13 mars prochain sur PlayStation 4.