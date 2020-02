Aperçu vidéo : On a (re)joué à Nioh 2, nouvel avis et gameplay

Si le mois de février est assez chargé en termes de sorties, il n’y a cependant pas beaucoup de grosses productions. Mars devrait corriger tout ça puisque nombreux sont les jeux qui vous débouler dans les prochaines semaines. Nioh 2 en fait partie, et compte bien faire mieux que le premier opus. On vous en reparle dans cette vidéo.

Il y a quelques mois, on avait déjà eu l’occasion de mettre les mains sur une démo du titre. On est retourné faire un petit tour chez Sony pour jouer à une nouvelle session avec du contenu inédit et notre impression se confirme : l’essence de la licence est conservée et les développeurs ont peaufiné leur concept. Vous retrouverez ainsi notre avis en vidéo avec un peu de gameplay inédit.

Rappelons que Nioh 2 arrivera le 13 mars sur PlayStation 4.