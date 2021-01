En 2020 la Nintendo Switch a dominé le marché du jeu vidéo au Japon

Cela fera bientôt quatre ans que la Nintendo Switch est sortie. Et en si peu de temps, la machine nippone a déjà explosé les chiffres de la Xbox One, talonnant désormais la PS4 de quelques dizaines de millions de copies écoulées. Les derniers chiffres ne font d’ailleurs que confirmer l’évidence : cette console hybride a véritablement dominé le marché du jeu vidéo au cours de l’année passée.

Les japonais friands de Nintendo

Si vous avez suivi l’actualité de ces derniers jours, alors vous n’êtes pas sans savoir que la Nintendo Switch a déjà été l’objet d’un article confirmant sa domination sur le marché. Nous parlions alors du Royaume-Uni, contrée dans laquelle la console hybride a écoulé plus d’exemplaires en une année que de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S. Une prouesse qui est toutefois nettement surpassée par le chiffre du jour.

En effet, selon nos confrères de chez GameIndustry, la dernière née de la gamme Nintendo aurait également dominé le marché japonais au cours de l’année 2020. Une information qui n’a, en somme, rien de surprenant, d’autant plus lorsque l’on connaît la tendance nippone à consommer des produits nationaux. Ce qui est un brin plus extraordinaire, c’est que les ventes de Switch représentent tout de même 87% des ventes de consoles sur les douze derniers mois au sein de l’archipel.

Ce qui représente tout de même un total de 6,9 millions de consoles vendues en une année dans le pays. Plus précisément, 4,9 millions de Switch classiques, contre 2 millions de Switch Lite. Par ailleurs, GameIndustry a fait un listing des jeux les mieux vendus sur l’archipel au cours de la même période. Sans surprise, Animal Crossing : New Horizons arrive en tête avec environ 6,4 millions d’exemplaires écoulés, suivi de très loin par Ring Fit Adventure qui comptabilise plus de 1,5 millions.