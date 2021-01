La Nintendo Switch a fait carton plein au Royaume-Uni en 2020

Cela fera bientôt quatre ans que la Nintendo Switch est sortie, et le moins que l’on puisse dire c’est que la console hybride fonctionne du tonnerre de Dieu. Cette semaine, le directeur de GameIndustry, Christopher Dring, nous dévoile une nouvelle information à ajouter à la longue liste des hauts faits de la machine nippone.

L’outre Manche en raffole !

Après l’échec commercial et critique que fut la Wii U, que beaucoup ont pris pour une mise à jour un peu hasardeuse de la Wii, la Switch avait beaucoup à faire pour redorer le blason de Nintendo. Et une chose est sûre, le pari est réussi ! En effet, bien qu’elle ne rivalise pas encore avec les 110 millions de PlayStation 4 écoulées à ce jour, ce n’est probablement que partie remise. Pour rappel, la console de Sony a réalisé ce joli score en sept ans d’existence, et la Switch est déjà arrivée à près de 70 millions en 3 ans.

On savait déjà que l’hybride de Big N s’était très bien vendue au cours de l’année passée, ce qu’elle doit notamment à l’arrivée de Animal Crossing : New Horizons et de Super Mario 3D All-Stars. Mais l’actualité du jour confirme qu’elle a carrément survolé le marché, du moins dans certains pays. En 2020 au Royaume-Uni, il se serait écoulé plus de Nintendo Switch que de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S réunies.

Christopher Dring n’a pas ajouté de chiffres à son annonce, mais celle-ci reste suffisamment parlante telle quelle. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la Nintendo Switch a purement et simplement dominé le marché au Royaume-Uni au cours des douze derniers mois. Et il y a fort à parier pour que ce soit le cas dans d’autres contrées, notamment chez la francophonie. Reste à voir ce qu’en dira Big N lorsque l’annonce des nouveaux chiffres de vente sera à l’ordre du jour, probablement d’ici mars prochain !