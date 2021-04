La Nintendo Switch Lite Bleue sortira le 7 mai prochain en France

La Nintendo Switch continue de se vendre comme des petits pains partout dans le monde, à tel point que la demande pourrait créer des ruptures de stock même si Nintendo a tenu a rassurer sur la situation récemment via une interview. Cela ne les empêche pas de continuer à supporter la Switch Lite avec un nouveau coloris dévoilé aujourd’hui.

Comme un soupçon de Game Boy Advance

Dans les prochains mois, Nintendo sortira surtout des jeux très grand public à l’image de Miitopia, Mario Golf ou encore New Pokémon Snap. C’est donc l’occasion idéal pour la compagnie de mettre en avant la nouvelle couleur de sa version allégée de la Switch : la Nintendo Switch Lite Bleue.

On rappelle que la machine ne permet de jouer qu’en mode portable aux titre Nintendo Switch. Elle rejoint donc la gamme de couleurs déjà disponible : corail, jaune, gris, turquoise. On remarque tout de même une couleur presque identique à celle de la Game Boy Advance. En plus des récentes versions collector de la Switch classique, on comprend que Nintendo n’ait pas encore intérêt à en dire plus sur les révélations de ces derniers mois concernant une potentielle « Switch Pro ».

La Nintendo Switch Lite Bleue sera disponible à la vente le 7 mai prochain en France. Nous vous tiendront également au courant en ce qui concerne les précommandes lorsque nous aurons plus d’informations.