Bloomberg réaffirme que la nouvelle Switch sortira en 2021, avec un nouvel écran et un meilleur CPU

Au fil des jours, les rumeurs autour d’une potentielle Switch Pro s’accumulent, surtout du côté de Bloomberg qui semble détenir de nombreuses informations. Après avoir indiqué en début de mois, que selon les sources du site, la nouvelle Switch sera capable d’afficher de la 4K et qu’elle posséderait un écran OLED, on a droit à de nouveaux détails sur les nouveautés que pourrait embarquer la prochaine console de Nintendo.

Un support DLSS pour la nouvelle Switch ?

Bloomberg revient à la charge avec de nouvelles sources et des informations rapportées par Takashi Mochizuki. On apprend alors que Nintendo semble prévoir d’ajouter une nouvelle chipset Nvidia dans sa console pour apporter de meilleurs graphismes, avec notamment du DLSS pour améliorer le tout afin d’afficher de la 4K.

Cela ne veut pas pour autant dire que les jeux actuels de la Switch seront plus beaux sur cette nouvelle Switch, puisque ce nouveau code devra être ajouté dans les nouveaux jeux, selon les sources du site. La console aurait également droit à une plus grande mémoire, un meilleur CPU, de nombreux jeux qui accompagneraient son lancement et une sortie à la fin de l’année, à un prix de 399 dollars selon les analystes (il ne s’agit donc que de spéculations pour le prix).

On restera évidemment encore très prudent face à toutes ces déclarations, surtout dans le contexte sanitaire actuel qui rend difficile à imaginer la sortie d’une nouvelle console. Mais les choses semblent s’accélérer du côté de Nintendo, et le constructeur aura peut-être plus de réponses à apporter au cours de l’année.