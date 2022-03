Nintendo Switch : La mise à jour 14.0.0 est disponible, les dossiers sont enfin là

La Nintendo Switch a beau être disponible depuis maintenant plus de cinq ans, certaines fonctionnalités manquent encore à l’appel, et ce n’est pas faute de les réclamer. Après toutes ces années et 100 millions de ventes plus tard, Nintendo publie enfin une mise à jour largement réclamée par sa communauté, et qui concerne l’utilisation de dossiers pour mieux ranger la Home de la console.

Tous les détails de la mise à jour 14.0.0 de la Switch

C’est via la mise à jour 14.0.0, disponible dès aujourd’hui, que la Switch a enfin droit aux dossiers via la fonction Groupes. Vous pourrez donc dès maintenant regrouper vos applications dans divers dossiers pour mieux organiser votre bibliothèque, que ce soit par genre de jeux, par série, par éditeurs… Bref, tout ce que vous voulez. Vous pourrez créer jusqu’à 100 dossiers maximum, avec 200 jeux ou logiciels à l’intérieur, autant dire que vous ne manquerez pas de place.

Pour créer des Groupes, il suffira de se rendre dans la section « Tous les logiciels », et d’appuyer sur la tranche L pour créer un nouveau Groupe, et y glisser tout ce que vous voulez à l’intérieur.

Cette mise à jour 14.0.0 ajoute un meilleur réglage du volume pour l’audio Bluetooth, avec la possibilité de régler le son soit votre appareil, soit avec votre Switch, tandis que le volume maximal a été augmenté sur certains appareils.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site officiel de Nintendo.