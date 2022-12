Nintendo continue à parler des indés sur Switch avec 4 annonces dont un portage de Potion Craft

Tous les jours jusqu’à vendredi, Nintendo compte mettre en avant les jeux indépendants sur Switch à travers des showcases miniatures. L’épisode d’hier nous a appris l’existence de Risk of Rain Returns en plus d’autres petites annonces, et l’émission qui vient tout juste d’être diffusée a elle aussi réservé son petit lot de surprises. On fait le point sur ce qu’il fallait retenir.

De l’alchimie, de l’aventure et un peu de musique

Commençons par l’annonce la plus importante : Potion Craft va bientôt débarquer sur Switch, mais pas seulement. Le jeu d’alchimie vient tout juste de sortir sa version complète, mais il prévoit maintenant d’explorer de nouveaux horizons après le PC et les consoles Xbox. Potion Craft arrivera en effet durant le printemps 2023 sur Switch, mais aussi sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Le très charmant Tin Hearts se présente aussi à nous comme un jeu d’aventure et de plateforme, rempli de puzzle, où l’on contrôlera un petit jouet mécanique dans une grande maison. La sortie est prévue pour le 20 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et il sera même jouable en réalité virtuelle.

Enfin, deux sorties surprises débarquent aujourd’hui sur Switch, à commencer par le jeu d’aventure musical Sonority ainsi que Sail Forth, un jeu d’exploration maritime qui met les voiles sur toutes les plateformes.

On se donne rendez-vous demain à la même heure pour découvrir d’autres jeux indépendants grâce à Nintendo.