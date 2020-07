Un Nintendo Direct Mini annoncé pour aujourd’hui à 16 heures

Alors que l’on attend toujours des nouvelles d’un vrai Nintendo Direct en bonne et due forme, Nintendo ne semble pas encore prêt pour une grosse présentation, que les fans attendent depuis des mois. Il faudra visiblement se contenter d’un Nintendo Direct Mini pour ce mois de juillet, qui arrivera dès aujourd’hui.

Un Direct Mini focalisé sur les studios partenaires

Aujourd'hui à 16:00 se tiendra notre Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, un nouveau format centré sur les titres de nos partenaires, où nous révélerons des détails sur une petite sélection de jeux précédemment annoncés sur #NintendoSwitch. pic.twitter.com/DXzUQFLxUC — Nintendo France (@NintendoFrance) July 20, 2020

Ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase aura donc lieu à 16 heures, et se concentrera exclusivement sur les jeux des studios partenaires. N’attendez donc pas des annonces de jeux first party, ni même des vraies annonces tout court, puisque le tweet mentionne que cette présentation s’attardera sur des jeux déjà dévoilés. Selon le compte Twitter japonais, ce Nintendo Direct devrait durer une dizaine de minutes.

Pour ce qu’il faut en attendre, on pourrait essayer d’être optimiste et croiser les doigts pour voir un signe de vie de titres comme Bayonetta 3 ou Shin Megami Tensei V, mais il faudra probablement plus s’attendre à avoir des précisions sur Bravely Default 2 ou sur No More Heroes 3, si Suda51 se décide enfin à montrer du gameplay sans se positionner devant l’écran.

Vous pourrez regarder la vidéo complète du Direct dès 16 heures via la chaîne YouTube de Nintendo, et vous retrouverez toutes les informations sur notre site quelques minutes après la diffusion de l’émission.