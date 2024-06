Super Mario Party Jamboree en précommande, voici la jaquette et où l’acheter au meilleur prix

Où précommander Super Mario Party Jamboree

Officialisé lors du Nintendo Direct, Super Mario Party Jamboree est attendu pour la fin d’année et se présente comme un party-game familial avec une tonne de mini-jeux. Véritable nouvel épisode (même s’il inclura des épreuves connues), celui-ci promet de nombreuses heures de bataille sur le canapé. Et sans attendre, les différentes enseignes en ligne ont ouvert les précommandes.

Le jeu est ainsi disponible à la réservation chez la plupart des commerçants en ligne habituels, avec un prix de base conseillé à 59.99€. Il est tout de même possible de le trouver à 49.99€ chez Cdiscount. Voici où précommander Super Mario Party Jamboree :

Amazon

Micromania (+10€ en bons d’achat)

Fnac

Cdiscount

Vous pouvez également utiliser le comparatif de prix ci-dessous, qui se mettra à jour en temps réel. Notez que les liens sont affiliés et nous rapportent un (très) faible pourcentage, alors merci de votre soutien !

Quelles nouveautés pour Super Mario Party Jamboree

Après un Mario Party Superstars qui a servi de best-off, Jamboree s’annonce comme un vrai nouvel épisode à la série. On nous promet d’ailleurs la plus grande sélection de mini-jeux jamais proposée, avec plus d’une centaine au compteur. Cinq nouveaux plateaux seront aussi proposés, avec un inspiré par Mario Kart, ou encore un autre inspiré du royaume de Bowser. Un nouveau mode de jeu sera également intégré, où l’on pourra jouer en ligne jusqu’à 20 personnes.

Date et jaquette Super Mario Party Jamboree

La jaquette est également connue et rassemble plusieurs visages bien connus, avec Mario, Luigi, Bowser et Peach en gros plan, puis la plupart des autres héros en second plan. L’esprit de fête est bien sûr là avec un aperçu de quelques objets du jeu. Quant à la date, Super Mario Party Jamboree est attendu pour le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch.