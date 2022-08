Nintendo : N’attendez pas de nouvelle Switch ou une Switch Pro avant au moins avril 2023

On a longtemps cru qu’une Switch Pro ou qu’un modèle plus puissant de la Switch était en préparation du côté de chez Nintendo, mais le constructeur a surpris son monde en sortant la Switch OLED, qui changeait quelques aspects de la console, mais en aucun cas sa puissance. Depuis, on est forcément très méfiant lorsque l’on voit le terme « Switch Pro » être mentionné, et puisque la Switch se vend toujours très bien, difficile de croire que Nintendo est pressé de sortir un autre modèle. Cela se confirme d’ailleurs aujourd’hui avec un rapport du site Nikkei, qui déclare que le focus de Nintendo est la Switch actuelle et sa production.

Nintendo doit assurer la production de la Switch actuelle

Lors de son dernier bilan financier, Nintendo a déclaré que la Switch s’était vendu à 111 millions d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement. Un score admirable, mais en s’attardant sur les derniers chiffres du constructeur, on pouvait noter une petite baisse dans les ventes de Switch d’un trimestre à l’autre, en partie à cause de la pénurie de composants. Rien de bien inquiétant, mais pour Nintendo, cela a son importance.

Nikkei rapporte maintenant que Nintendo est complétement concentré sur l’idée de pouvoir tenir ses prévisions de ventes, et que par conséquent, la production de la Switch actuelle est sa seule préoccupation.

Autrement dit, ce n’est certainement pas le moment pour Nintendo d’annoncer et de commencer à produire une Switch Pro, ou quelque soit le nom de la prochaine Switch. Nintendo serait actuellement en train de lutter pour obtenir tous les composants nécessaires afin de produire assez de consoles pour cette fin d’année, et n’aurait donc pas prévu de se lancer dans la production d’une nouvelle machine pour cette année fiscale, qui se terminera fin mars 2023.

On aurait pu se dire qu’un nouveau modèle de Switch aurait pu arriver en même temps que Zelda Breath of The Wild 2, mais visiblement, ce n’est pas dans les plans, sauf si ce dernier est encore repoussé. Tout peut évidemment changer d’ici là, puisque après tout, Nintendo a l’habitude de nous surprendre.