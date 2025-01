Ninja Gaiden 4 est annoncé et sera développé par PlatinumGames, Ryu fait son retour aux côtés d’un nouveau héros

Deux ninjas pour le prix d’un

Et qui de mieux que PlatinumGames pour apporter du support sur tel projet ? Le studio japonais s’y connait certainement en jeu d’action et a apporté toute son expertise à ce projet, qui sonne comme un nouveau point de départ pour la série. Cet épisode fait la part belle à un tout nouveau protagoniste nommé Yakumo, qui provient du clan Raven et qui est en charge de sauver la ville de Tokyo qui est en proie au Dragon Noir, faisant de la mégalopole un vraie bain de sang.

Ces premières images nous montrent que Yakumo n’aura rien à envie à Ryu Hayabusa. Il disposera de deux styles de combat, celui de son clan ainsi que le style Nué, parfait pour enchaîner des attaques rapides et larges.

Ryu ne sera pas absent pour autant de cette suite et sera lui aussi jouable. Team Ninja nous fait en quelque sorte « une Devil May Cry 4 », où notre jeune héros croisera le fer avec le protagoniste original de la série. On croisera aussi de nouveaux ennemis, principalement avec Yakumo, qui devra faire face aux forces armées du dragon divin.

Team Ninja et PlatinumGames nous promettent que la série conservera son niveau d’exigence tout en apportant un peu plus de vitesse à l’action. Et tout ce que l’on voit donnera assurément envie d’en découvrir un peu plus.

Quand sortira Ninja Gaiden 4 ?

Pour le moment, Ninja Gaiden 4 vise une sortie en automne 2025, sans date précise pour le moment (mieux vaut éviter de tomber sur GTA 6 après tout). Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, avec une disponibilité immédiate dans le Xbox Game Pass.