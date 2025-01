Ninja Gaiden 2 Black : Nos conseils de survie pour bien débuter dans la licence

Shôninki

Ninja Gaiden fait partie de ces jeux exigeants, au gameplay aussi riche que profond. Une licence guidée par une philosophie prônant le dépassement personnel. Ryu Hayabusa n’est pas là pour se la raconter avec ses cabrioles, comme aime si bien le faire un Dante. Ici, l’efficacité prime. L’objectif n’est autre que la survie, car, même en mode normal, le jeu sera sans pitié. L’IA reste une des plus agressives du marché, clairement conçue pour vous martyriser. Cette légion d’assaillants adore les embuscades et abusent des coups en traître.

Souffrir pour progresser

Cependant, nous recommandons de ne pas se laisser tenter par le mode Hero, dit facile. Parce que l’ajout est tardif, provenant de Ninja Gaiden : Master Collection, et contribue, malheureusement, à dénaturer la proposition de base, en plus de conditionner de mauvaises habitudes. Votre quête d’apprentissage en subira les conséquences et si vous veniez à adorer le jeu, que l’envie d’essayer un challenge plus costaud se dessine, vous le regretterez probablement.

Si le défi peut paraître injuste, trop arcade, il s’avère pourtant finement pensée. Le game design est bâti autour de cette vision. Une précision qui se découvre au fil des dizaines d’heures à refaire les niveaux et les défis, en expérimentant les différentes difficultés où l’ingéniosité de l’œuvre se révèle. Ninja Gaiden est Ninja Gaiden. Les jeux possèdent leurs propres rythmes et leurs propres règles, en plus de spécificités cachées, dont certaines vous sauront révélées.

Sachez qu’on se concentrera sur Ninja Gaiden 2 (Black), mais que les tips fonctionnent sur la trilogie (hormis quelques subtilités), et sur cette nouvelle version bien entendu. La première itération 3D des aventures de Ryu privilégiait l’approche défensive. En revanche, Ninja Gaiden 2, et par extension cet opus Black, opte pour l’offensive. Si la défense ne doit pas être négligée pour autant, notre héros brille quand il déchaîne toute sa fureur, mais on aura l’occasion d’en reparler plus longuement une fois NG 2 Black traité.

Les secrets de la parade

Comme dit, étant donné sa nature singulière, Ninja Gaiden est à prendre pour ce qu’il est. Oubliez les esquives d’un DMC ou d’un Bayonetta, ici la parade est maîtresse des affrontements. La règle d’or : toujours maintenir la garde. Déjà parce que Ryu Hayabusa peut parer la quasi-totalité des attaques au corps à corps. Aussi, car c’est seulement en garde que vous pourrez esquiver. Ce n’est pas fini.

Deux contres sont exécutables en réponse à une attaque adverse. L’un s’actionne en maintenant la garde et en appuyant sur « coup faible », tandis que le second s’active sur un coup fort. Enfin, il existe une technique garantissant une garde illimitée (pas de quoi casser le jeu, loin de là). Comment fait-on ? Maintenez la garde. Puis, une fois brisée, lâchez la touche de garde avant de réappuyer immédiatement dessus. Ne vous fiez pas à l’animation, les coups seront bloqués.

Rester attentif

Dans Ninja Gaiden, pas de lock. Le système de combat se construit sur des priorités à garder en tête. Bien que nous soyons libres d’attaquer dans la direction voulue, Ryu sera automatiquement attiré par un ennemi équipé d’un bouclier ou par une cible démembrée. Il faut composer avec cette règle en tête. Concernant le démembrement, méfiez-vous. Les belligérants ravagés, rampants dans leurs propres tripes, sont les plus vicieux. Leurs techniques suicidaires sont redoutables. Gaspillez vos potions si besoin, elles servent à ça.

Courir sur les murs peut créer des ouvertures. Munie de l’épée du dragon, il est possible de réaliser des coups foudroyants à en détacher la tête de vos opposants. La technique de l’hirondelle « saut + coup fort » offre un résultat similaire, mais peut s’exécuter depuis le sol. Le combat au sol, c’est la base de la licence. Les combos aériens ont leur utilité, néanmoins, Hayabusa n’est pas en sécurité dans les airs, comme peuvent l’être Dante ou Cereza. Apprenez quelques combos depuis le menu, connaître les forces et faiblesses de son arsenal est important. De surcroît, le nombre d’armes disponibles suffit pour trouver sa préférée. Cela dit, les tonfas, le bâton lunaire ainsi que l’épée du dragon sortent du lot.

Le démon caméra

Pour beaucoup, la caméra est infernale. Peut-être, oui. Difficile de garder une objectivité après des années à trucider du bonhomme. Pour autant, apprendre à user habilement du repositionnement de la caméra – moyennant une simple pression de gâchette – vous permettra, à terme, de l’accepter. Parce qu’elle nous rappelle le vice à l’œuvre dans Ninja Gaiden. Des jeux dans lesquels les ennemis vous encerclent et tentent des ruses déloyales. Pour la survie, tous les coups sont permis. Surtout chez l’ennemi. La gestuelle de Ryu Hayabusa n’est pas commune, c’est peu dire. Cependant, une fois apprivoisé, le maître ninja gagne en souplesse.

Pour vous aider, nous vous invitons à expérimenter la technique de la course du vent. Il s’agit d’un saut automatiquement dirigé vers l’ennemi. Un atout efficace que vous pourrez réaliser en appuyant simultanément sur « saut + coup faible ». Une aura bleue confirmera la réussite de l’action. Un poil plus technique, il est possible de bouger plus rapidement en multipliant des pirouettes avec le timing adéquat, ce qu’on nommera le saut continu. La manipulation exige de sauter puis, au moment de l’atterrissage, d’appuyer sur « direction vers l’avant + saut », et ainsi de suite. Avec de la maîtrise, vous serez capable de mieux contrôler la trajectoire.

Attaque ultime et shurikens

Ryu dispose d’une attaque ultime activable en laissant charger une attaque forte. La charge gagnera en rapidité si des essences – les orbes jaunes, bleues et rouges – se trouvent sur le terrain. Lorsque vous êtes dans les airs, contre un mur ou sur la tête d’un ennemi, et que des essences traînent, chargez votre attaque ultime (en laissant la touche coup fort appuyée) au moment de l’atterrissage au sol. La totalité des essences sera aspirée et la compétence ultime se chargera instantanément.

Dernier point, les shurikens. En combat, ces derniers serviront à interrompre vos coups afin d’annuler les frames de récupération et, ensuite, pouvoir reprendre votre enchaînement sans casser le combo. Cela fonctionne également en ciblant un ennemi hors du cadre avec les étoiles ninja, pendant que vous vous acharnez sur une cible devant vous. En outre, les shuriken interrompent les actions adverses, en plus d’ouvrir des fenêtres d’attaque.

En espérant que cela vous aidera. On se retrouve très vite pour un débrief sur Ninja Gaiden 2 Black. Pour l’occasion, on mentionnera les différences notables entre les diverses versions des jeux qui existent, car il y a de quoi se perdre entre les opus Black, Sigma et les numérotés.