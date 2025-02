Ninja Gaiden 2 Black se met à jour avec un New Game+ et un mode Photo

Ryu prend la pose

La nouvelle mise à jour de Ninja Gaiden 2 Black est maintenant disponible sur les différentes plateformes et permet donc de profiter d’un mode New Game+. Celui-ci vous offre l’occasion de recommencer le jeu (dans un mode de difficulté déjà terminé) avec toutes vos armes et vos techniques déjà débloquées dans votre précédente partie, même si tout sera de retour au niveau 1.

De plus, lors de votre nouvelle partie, vous pourrez vous amuser à prendre de nombreux clichés grâce à l’ajout d’un mode Photo. Parfait pour capturer des souvenirs remplis d’hémoglobine et de membres tranchés. Cette mise à jour permet aussi de masquer vos projectiles si vous souhaitez ne pas les voir sur le dos de votre personnage. On notera aussi quelques ajustements concernant l’équilibrage, avec Ayane qui voit certaines de ses attaques être améliorées. le patch note complet est à lire sur le site officiel du jeu.

Pour en savoir plus sur ce Ninja Gaiden 2 Black, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur cette nouvelle version disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.