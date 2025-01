Ninja Gaiden II Black fait une sortie surprise avec un remaster sous Unreal Engine 5

En attendant Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 2 a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire des jeux d’action, mais son parcours a été marqué par des polémiques, de sa sortie initiale en 2008 à sa réédition dans la Master Collection en 2021. Entre une violence stylisée, des choix créatifs contestés et des problèmes techniques, Ninja Gaiden 2 Black entend bien mettre tout le monde d’accord. D’ailleurs, le projet a été en partie motivé par les retours des joueurs lors de la sortie de la NINJA GAIDEN Master Collection, qui réclamaient une version plus fidèle à l’opus original.

Alors que la franchise s’apprête à faire un retour explosif avec Ninja Gaiden 4, Xbox et Koei Tecmo profitent de l’engouement pour dévoiler ce remaster. Fumihiko Yasuda, producteur au sein de la Team Ninja, précise que cette version a été pensée pour répondre aux attentes des fans inconditionnels. Même si les développeurs parlent de « remaster », on est face à un projet qui va bien au-delà, avec une refonte graphique sous Unreal Engine 5 et quelques ajustements comme le système d’amélioration des armes, afin de coller davantage à l’édition originale.

Évidemment, violence et gore refont leur apparition, avec démembrements et gerbes de sang également retravaillés (à noter que la fonctionnalité de démembrement peut être activée ou désactivée dans les options, pour s’adapter à toutes les sensibilités). Ce nouvel opus apporte même quelques nouveautés en matière de gameplay, grâce à l’intégration d’éléments issus de titres spin-offs de la série. Trois personnages jouables inédits font leur entrée : Momiji, Ayane et Rachel. Célèbre pour sa difficulté extrême, le jeu propose désormais un mode spécial avec soutien automatique, « Hero Play Style », pour ceux qui souhaitent un défi plus accessible.

Ninja Gaiden II Black est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X et via le Xbox Game Pass.