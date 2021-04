NieR Replicant ver.1.22 présente une version alternative de la cinématique d’ouverture

L’attente est désormais presque terminée pour celles et ceux qui patientent jusqu’à la sortie de Nier Replicant ver.1.22. Le remaster s’apprête à débarquer chez nous, mais Square Enix multiplie les trailers cette semaine. Hier, on découvrait notamment les nouveautés de cet opus, et aujourd’hui, c’est la version Gesalt de l’introduction qui est dévoilée.

Kainé et son beau langage

Ne vous attendez pas pour autant à y voir le protagoniste de Gesalt à l’intérieur, mais cette version présente quelques scènes en plus en comparaison avec l’autre diffusée il y a quelques semaines.

C’est surtout l’occasion d’entendre Kainé, incarnée par Laura Bailey dans la version anglaise, proférer quelques jurons comme le personnage sait si bien le faire (et c’est sans doute pour cela que cette vidéo est seulement visible sur YouTube à cause d’une limite d’âge).

NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible le 23 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Notre test du jeu ainsi que de nombreuses astuces arriveront prochainement sur le site.