Nier Re[in]carnation : le jeu mobile arrivera en Europe

Nier Re[in]carnation a donné des nouvelles à l’occasion du Tokyo Game Show où Platinium Games a tenu une petite conférence sur la licence Nier.

Un meilleur jeu mobile que SINoALICE ?

La licence Nier arrivera pour la première fois sur mobiles dans un titre original appelé Nier Re[in]carnation. D’abord annoncée pour le Japon, l’application n’a toujours pas de date pour le pays du soleil levant mais on sait désormais qu’elle arrivera aussi en Amérique du Nord et en Europe.

Il s’agit d’un gatcha RPG au tour par tour (un style très populaire sur le support) qui prendra place dans un monde appelé « la Cage ». On contrôlera d’abord une petite fille qui sera guide par une sorte d’esprit, on pourra ainsi explorer cet univers en collectant des souvenir de morceaux d’armes. Nous n’en savons pas plus si ce n’est ce que la bêta fermé nous a montré il y a quelque temps.

Nier Re[in]carnation sortira sur iOS et Android à une date encore inconnue.