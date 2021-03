NieR Automata subit un review bombing sur Steam à cause de la version PC du Xbox Game Pass

Encore un nouvel épisode dans la série des « review bombing » avec cette fois-ci NieR Automata dans le viseur. Pourquoi ? Les joueurs ne digèrent pas le traitement du jeu de Platinum Games sur Steam alors que la version du Xbox Game Pass se porte comme un charme.

L’herbe est plus verte chez Microsoft

La version de NieR Automata lancée la semaine dernière via le Xbox Game Pass PC et le Windows Store (« Become As Gods ») fait grincer les dents des joueurs Steam qui possèdent la « Game of the YoRHa edition ». En effet contrairement à cette version PC, celle offerte par Microsoft est un portage de la version Xbox One que l’on doit à QLOC. Sauf que celle-ci ne rencontre pas les problèmes de résolutions ou de crashs qui subsistent encore aujourd’hui sur la version Steam.

Cette différence de traitement a donc réveillé de vieux démons et a entrainé un « review nombing » de la part des joueurs qui demandent à Square Enix que leur jeu soit patché. En effet, pour corriger un tant soit peu les problèmes, ils ont encore aujourd’hui recours aux mods créés par des fans. Depuis le 18 mars dernier, des centaines d’évaluations négatives ont été postées, faisant ainsi passer les évaluations récentes de « très positives » à « moyennes ».

Le « review bombing » est devenu un véritable outil pour faire entendre sa colère et plusieurs titres ont déjà subit les foudres de cette pratique comme Fall Guys cet été.