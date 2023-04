NieR Automata dépasse les 7,5 millions d’unités vendues

Presque tous les six mois, Square Enix fait le point sur les ventes de NieR Automata afin de montrer que le jeu possède une longévité assez spectaculaire pour une licence qui est initialement à destination d’une niche. En novembre dernier, le titre avait dépassé le cap symbolique des 7 millions d’unités écoulées, et six mois plus tard, il vient d’en écouler 500 000 de plus, comme l’éditeur nous l’apprend.