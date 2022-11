NieR Automata passe le cap des 7 millions d’unités vendues

Ni Yoko Taro ni Square Enix ne pensaient que NieR Automata deviendrait le phénomène qu’il est aujourd’hui. L’éditeur n’hésite pas à régulièrement nous donner des nouvelles des ventes du jeu, qui continuent à grossir à un rythme soutenu, même cinq ans après la parution de cet épisode. Et puisqu’un nouveau cap vient tout juste d’être franchi, Square Enix ne se prive pas et nous dévoile aujourd’hui que NieR Automata vient de dépasser les 7 millions d’unités vendues.

En juin 2021, NieR Automata affichait déjà fièrement ses 6 millions de copies vendues à travers le monde. Un an et demi plus tard, le jeu obtient un autre million, qui a certainement été aidé par la version Switch sortie au début du mois d’octobre (qui était d’ailleurs plutôt réussie).

NieR Replicant ver.1.22474487139 n’a pas droit à un résultat aussi impressionnant, mais il peut tout de même se targuer de s’être vendu à 1,5 millions d’exemplaires, ce qui n’est pas si mal pour un remaster.

Un événement a d’ailleurs lieu tout ce week-end autour de la licence NieR, et s’il ne faut probablement pas s’attendre à de grandes annonces, l’adaptation en anime pourrait redonner de ces nouvelles avec un trailer un peu plus consistant. Rappelons que cet anime est prévu pour le mois de janvier 2023, donc dans plus si longtemps.

NieR Automata Fan Festival Day 1 ends with no new announcements aside from NieR Automata surpassing over 7,000,000 sales!

There’s still tomorrow, which might have different concert story elements (not too sure but 9S’s voice actor wasn’t in today’s event but will show tomorrow)! pic.twitter.com/i5UU5PgcPV

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) November 25, 2022