NieR Automata : L’anime sera diffusé à partir du 7 janvier, nouveau teaser

Plus de cinq ans après sa sortie, NieR Automata continue de prouver qu’il est bien loin du jeu de niche de son prédécesseur. Affichant aujourd’hui plus de 7 millions d’unités vendues, le jeu de Square Enix est devenu un vrai phénomène au fil des années, si bien qu’il va enfin avoir droit à sa propre adaptation en anime. Cette série s’était déjà présentée avec de multiples teasers concernant les personnages phares de l’oeuvre, mais la dernière bande-annonce en date est un peu plus riche en images, avec même une date de diffusion en prime.

Futur grand anime de l’hiver 2023 ?

Comme on le savait déjà, l’anime NieR: Automata Ver1.1a débutera sa diffusion au Japon durant le mois de janvier, mais bonne nouvelle, on apprend maintenant qu’il ne faudra pas attendre très longtemps puisque le premier épisode sera disponible dès le 7 janvier prochain. A priori, en France, c’est Crunchyroll qui sera le diffuseur officiel de la série.

On découvre ici un nouveau teaser qui nous permet d’en voir un peu plus sur l’allure de cette adaptation, assurée par le studio A-1 Pictures. Le résultat semble être très fidèle à l’œuvre de base, en espérant maintenant que les divers twists du jeu seront bien adaptés dans ce nouveau format de narration, forcément très différent de celui du jeu vidéo.

On devrait en tout cas en apprendre un peu plus sur l’anime dès demain, avec une présentation spéciale certainement riche en informations qui sera diffusée sur YouTube à midi en France.