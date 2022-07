Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway annoncé sur PC et consoles

Surprise ! En plus d’annoncer Cobra Kai 2: Dojos Rising il y a quelques jours, l’éditeur GameMill Entertainment a profité de l’occasion pour officialiser ce week-end l’existence de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. En fuite chez le revendeur américain Best Buy, le nouveau volet du jeu de course arcade façon Mario Kart sortira dès l’automne prochain sur PC et consoles.

Environ 40 personnages jouables au lancement

Toujours chapeauté par Bamtang Games qui était déjà à l’œuvre sur les précédents opus de la série, le titre devrait avoir droit à un casting constitué d’une quarantaine de personnages jouables issus des licences Nickelodeon au lancement.

D’après Gematsu et VG247, un système de personnalisation amélioré, du multijoueur local en écran splitté ou en ligne, 36 pistes différentes à parcourir ainsi que la présence de 90 membres d’équipages (fonctionnalité « Pit Crew ») sont également au programme.

Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir ce que nous réserve Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.