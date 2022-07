Accueil » Actualités » Cobra Kai 2: Dojos Rising annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Bonne nouvelle pour les fans de la série américaine Cobra Kai. Deux ans après avoir eu droit à une adaptation en beat them all avec Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues, les joueurs et les joueuses vont pouvoir remettre leur kimono dans Cobra Kai 2: Dojos Rising. Toujours chapeauté par Flux Games et GameMill Entertainment, le titre sortira dès l’automne prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

28 personnages jouables au programme

Bien que les informations concernant le jeu demeurent encore assez maigres, Gematsu indique que, en plus d’intégrer un mode Tournoi en ligne, il contiendra 28 personnages jouables au roster ainsi qu’un mode Histoire. Celui-ci nous invitera à choisir un dojo (Eagle Fang, Cobra Kai ou Miyagi-Do) dont il faudra augmenter la renommée en recrutant et entrainant de nouveaux membres jusqu’à devenir le Grand Champion du All Valley Tournament.

Cobra Kai 2: Dojos Rising étant attendu d’ici quelques mois sur PC et consoles, espérons que les développeurs partageront des images et quelques séquences de gameplay le plus rapidement possible.