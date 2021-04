Ni no Kuni II : Une version Nintendo Switch en route ?

Sorti il y a de cela maintenant trois ans, Ni no Kuni II n’est jusqu’ici disponible que sur PC et PlayStation 4. Cependant, un listing de l’organisation de classification américain ESRB (Entertainment Software Rating Board) vient tout juste de lister le titre sur Switch, comme l’indique Gematsu.

La version Switch avec tous les DLC ?

Le titre est donc listé sous l’appellation Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition, qui est la version complète du jeu, intégrant les DLC supplémentaires du jeu. Pour le moment, Bandai Namco n’a pas encore confirmé l’information.

Cependant, étant donné que Ni no Kuni: La Vengeance de la Sorcière Céleste s’est récemment offert un remaster sur Switch, en compagnie de versions PS4 et PC, il ne serait pas étonnant de voir le deuxième épisode lui aussi débarquer sur la console de Nintendo. On attend désormais une déclaration officielle de la part de l’éditeur.