Comme tous les ans, la marque Acer fait le point sur ses nouveautés avec sa conférence [email protected] PC, écrans, et autres produits destinés au secteur du jeu vidéo…, on fait le point sur ce qui a été présenté. Toujours en nous focalisant sur le domaine qui nous intéresse.

Un tournant écologique

Il est vrai qu’avec des préoccupations écologiques de plus en plus importantes, certaines marques n’hésitent pas à emboîter le pas d’une réduction de leur empreinte carbone. Acer a donc d’abord annoncé rejoindre l’ONG RE100 qui vise les 100% d’énergies renouvelables d’ici 2035. L’entreprise veut aller plus loin en lançant l’initiative Earthion (Earth + mission) qui propose une démarche allant jusqu’à influer sur les comportements en interne et des partenaires.

Cela intervient dans la conception des produits, les emballages, la production, la logistique et le recyclage. C’est dans ce contexte qu’Acer a annoncé l’Acer Aspire Vero, un ordinateur portable avec un clavier et un châssis en plastique recyclé, un emballage écologique, et des sacs en papier pour protéger les accessoires.

Les nouveaux ordinateurs portables gaming

Acer met à jour sa gamme d’ordinateurs portables avec différents modèles bien connus de la marque.

Predator Triton 500 SE

Avec son Intel Core I9 de 11e génération et sa carte graphique RTX 3080 et une mémoire RAM de 64Go DDR4 à 3200 Mhz, le Predator Triton 500 SE pourra aisément faire tourner tous les derniers jeux gourmands du moment. Il profite également d’un écran de 16 pouces proposant deux options selon votre utilisation : écran Mini Led 165 Hz ou un écran IPS de 240 Hz avec un temps de réponse de 3ms. Sans oublier un système de refroidissement avec 3 ventilateurs dont un ventilateur 3D Aeroblade de 5eme génération. Pas de port HDMI ici, mais il embarque deux ports USB 3.2 Gen 2, deux ports Thunderbolt 4 Type-C et un lecteur de cartes SD 7.0.

Le Predator Triton 500 SE sera disponible en juillet 2021 pour un prix conseillé de 1999€.

Predator Helios 500

Il s’agit d’un gros calibre pour les joueurs qui embarque un processeur i9 de 11e génération overclockable, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080, une mémoire RAM de 64 Go DDR4 3200 Mhz, un SSD PCIe NVMe en RAID 0 et un disque dur SATA. Il profite d’un écran de 17.3 pouces offrant lui aussi deux options d’affichage : un écran 4K mini LED 120 Hz et un écran FHD 360 Hz avec un temps de réponse de 3ms.

Le Predator Helios 500 sera disponible en juin prochain pour un prix conseillé de 2499€.

Les nouveaux PC Gaming

Là encore, Acer met à jour ses grosses tours Predator destinées aux jeux.

Predator Orion 3000

On parle de grosses tours mais le Predator Orion 3000 propose justement une taille intermédiaire embarquant un processeur Intel Core i7 de 11e génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et une mémoire RAM de 64Go DDR4 3200 Mhz. En matière de refroidissement, nous avons droit à un ventilateur Frostblade de 92×92 mm avec 4 LED RVB intégrés.

Le Predator Orion 3000 sortira en octobre prochain pour un prix conseillé de 949€.

Predator Nitro 50

Dans un registre plus accessible financièrement, le Predator Nitro 50 se décline en deux modèles qui différent essentiellement de par la marque du processeur : i7 de 11e génération ou Ryzen 9 5900. Il profite en outre dans les deux cas d’une carte graphique NVIDIA Geforce RTX 3060 Ti et de 64 Go de RAM DDR4 3200 Mhz.

Le Predator Nitro 50 sera disponible en octobre prochain pour un prix conseillé de 799€.

Les écrans gaming

Lors de cette conférence [email protected], l’entreprise à également dévoilé trois nouveaux écrans à destination des joueurs.

Predator CG437K S

Cet écran UHD de 42.5 pouces se destine aux gros joueurs consoles et PC. Il dispose de la technologie NVIDIA G-Sync, de deux ports HDMI 2.1 et offre une résolution en 4K avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Pour ceux qui s’inquièteraient de savoir si cet écran permet « vraiment » de profiter de l’HDR, la certification VESA DisplayHDR 600 devrait vous rassurer (c’est également le cas avec les produits suivants).

Le Predator CG437K S sera disponible en novembre prochain pour un prix conseillé de 1599€.

Predator X38 S

Le X38 S profite d’un écran incurvé UWQHD+, d’une certification VESA DisplayHDR 600 et d’un taux de rafraichissement de 155 Hz. Nous sommes clairement devant quelque chose de pointue destiné aux gros joueurs PC qui veulent des performances à la baguette pour des sessions compétitives. Il profite en outre de huit modes d’affichage prédéfinis si vous n’aimez pas bidouiller les options.

Le Predator X38 S sera disponible en novembre prochain pour un prix conseillé de 2199€.

Predator X28

Le X28 est le plus « accessible » des trois même s’il reste très performant avec son écrazn UHD de 28 pouces et son design élégant. Il profite de la certification Vesa Display HDR 400 et offre un taux de rafraichissement de 155 Hz. Il est également compatible G-Sync et propose un filtre anti-lumière bleu qui maintient la précision des couleurs.

Le Predator X 28 sera disponible au mois d’août prochain pour un prix conseillé de 1199€.

Acer a également présenté d’autres produits à destination des professionnels créatifs avec sa gamme des ConceptD ou encore des notebooks destinés au milieu du travail. De notre côté nous ne manquerons pas de tester ces nouveaux produits de la gamme Predator si nous en avons la possibilité.