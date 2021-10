New World : Amazon travaille sur un moyen de transférer son personnage d’une région à l’autre

Le MMO New World a connu un lancement canon avec une audience énorme mais également des soucis qui ont pesé sur ses débuts. Alors que la dernière mise à jour du titre permet désormais de transférer son personnage, une autre polémique reste encore dans le traver de la gorge de certains joueurs. Toutefois, une solution est recherché du côté des développeurs.

Le transfert de région dans New World bientôt possible ?

Si vous n’avez pas suivi les premiers évènements, il faut savoir que la sortie de New World a été victime de son succès et de quelques erreurs du côté d’Amazon Games. Avec l’afflux massif , les premiers serveurs du jeu ont ainsi été colonisés très rapidement, ce qui a entraîné des files d’attentes interminables pour rejoindre des serveurs limités en places. Pour pallier à ce problème, le studio a annoncé que le transfert de personnage serait possible un peu plus tard. Chose qui est désormais possible aujourd’hui.

Yes, you can move between regions if you want. — New World (@playnewworld) September 28, 2021

Toutefois, une seule réponse du compte twitter officiel a suffit pour rassurer les joueurs afin qu’ils puissent monter leur personnage sur n’importe quel serveur et n’importe quel région avant le transfert promis. Seulement, les développeurs ont avoué un peu plus tard que le transfert entre région ne serait pas possible. Une déclaration qui a suscité des réactions très négatives comme vous pouvez vous en douter.

Aujourd’hui, la FAQ du forum officiel laisse entrevoir un espoir puisqu’Amazon annonce travailler sur un moyen de finalement rendre possible ces transferts entre région :

Q: Est-ce qu’il y a une possibilité de voir arriver le transfert régional à l’avenir ?

A: Il y a une possibilité, oui, et nous sommes en trains de travailler là-dessus en ce moment. Nous ne pouvons pas vous dire quand ce sera possible car le processus est très différent, mais nous avons réalisé que nous avions créé une certaine confusion à ce sujet, on se sent donc redevable envers la communauté pour trouver une solution.

Il faudra malheureusement encore être patient d’autant que l’équipe corrige également de nombreux bugs encore présents sur le MMO au fil des mises à jour. Afin de vous donner une vision plus globale de la qualité du jeu, sachez que notre test de New World devrait d’ailleurs arriver prochainement sur le site.