New World : Que vaut le futur MMORPG d’Amazon ? Premier avis en vidéo

Repoussé à plusieurs reprises, New World est un peu le seul projet encore viable des studios Amazon. Il faut dire que les annulations se sont quelque peu enchaînées. Néanmoins, sa sortie est pour bientôt, et nous avons eu l’occasion de le découvrir en avant-première. Après une session de présentation avec les développeurs, on a pu y jouer un peu plus longuement.

Nous avons ainsi pu goûter au PvE (seulement) et tenter une expédition dans un groupe de joueurs. En jouant principalement mage, nous avons pu expérimenter notre personnage et découvrir les différentes mécaniques de gameplay, que l’on vous présente dans cette vidéo, où l’on vous donne également un premier avis.

New World est actuellement prévu pour le 31 août sur PC. Une édition standard et une autre deluxe sont prévues et sont actuellement en précommande sur Amazon.