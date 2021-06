New World : Le MMO d’Amazon Games fait le tour du propriétaire pour le Summer Game Fest

A l’occasion du Summer Game Fest, Amazon Games est revenu en détails sur le MMO New World en nous le présentant sous presque toutes les coutures. On vous résume tout ça brièvement afin que vous ayez les grandes lignes de ce titre prometteur.

Un gros résumé de New World

New World est un titre qui vous embarquera sur l’île fictive d’Aeternum au XVIIe siècle. Le MMO aura donc quelques influences historiques de l’époque mais surtout une bonne dose de fantastique comme nous avons pu le voir lors de cette présentation. Vous débuterez votre aventure par un naufrage, et vous découvrirez que ce monde est à la fois merveilleux et dangereux avec plusieurs factions qui s’opposent. Votre tâche sera donc de rallier les humains pour combattre les menaces qui pourraient bien détruire le monde. Comme énoncé par le directeur créatif Scott Lane du jeu, la question centrale est : « Quel est le prix de la vie eternelle ? »

La vidéo étant assez bien découpée, nous avons eu un bon aperçu du contenu PVE avec les différentes expéditions qui proposeront toutes des puzzles et des boss uniques. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons vers notre propre aperçu il y a quelques temps lors de notre prise en main sur l’une de ces expéditions. Il y’en aura 6 au lancement du jeu.

Sojin Hwang (Associate Art Director) nous a également dévoilé deux nouvelles zones :

Ebonscale Reach : un environnement que l’on imagine très inspiré de la culture chinoise.

: un environnement que l’on imagine très inspiré de la culture chinoise. Reekwater : une zone qui fera la part belle aux pirates.

On a pu aussi jeter un coup d’œil à quelques antagonistes marquants et des ennemis qui peupleront les terres de l’île. Enfin, nous avons eu un rappel concernant les armes (corps à corps, distance, et magie) sachant que vous pourrez maitriser un style de jeu en équipant simplement l’arme souhaité.

New World sortira le 31 aout prochain sur PC.