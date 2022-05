Netflix présentera les séries Sonic Prime, Tekken: Bloodline et d’autres le 10 juin

Il n’y aura pas d’E3 cette année, mais le Summer Game Fest proposera tout de même de nombreuses conférences en ligne, qui ne concerneront d’ailleurs pas toujours que les grands éditeurs. Netflix est aussi convié à la fête avec sa Geeked Week, qui se déroule du 6 au 10 juin prochain, et qui lui permet de mettre en avant ses futures productions typées « geek » qui arriveront prochainement dans le catalogue.

Netflix's GEEKED WEEK: Gaming on Friday, June 10 as part of #summergamefest will feature new looks at:

– Sonic Prime

– Tekken: Bloodline

– The Cuphead Show

– DOTA: Dragon's Blood

Plus new Netflix games like LUCKY LUNA.

Hosted by @geoffkeighley

and @AtomicMari pic.twitter.com/6xGUvz4Ch6

— Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) May 26, 2022