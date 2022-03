Tekken: bloodline - netflix adapte la saga en anime en 2022

Dites bonjour à Tekken: Bloodline qui ne sera pas un nouveau jeu spin-off mais bien un anime diffusé cette année sur Netflix. De quoi faire un peu patienter les fans qui attendent encore et toujours un début d’annonce du huitième épisode canonique ou au moins un nouveau Tag Tournament.

Tekken: Bloodline n’aura aucun rapport Blood Vengeance

Tekken: Bloodline suivra le destin tragique de Jin Kazama avec sa jeunesse auprès de sa mère avant l’attaque d’Ogre jusqu’à son premier The King of Iron Fist Tournament que l’on voit dans Tekken 3. Cela semble être assez fidèle à ce que l’on connait de la saga des Mishima dans les jeux, en intégrant des ajouts des suites puisque l’on peut voir Leroy Smith pourtant apparu dans la saison 3 de Tekken 7.

Pas d’indice sur le studio responsable de l’animation, on sait juste qu’il s’agira d’une série qui sortira en 2022 sur Netflix. Nous ne connaissons pas non plus le nombre d’épisodes prévus, ni le potentiel pour faire d’autres saisons qui couvriraient les tournois suivants. Il s’agit de la première série qui adapte Tekken qui avait déjà vu deux OAV en 1998, un (horrible) film live-action en 2010 avec son préquel en 2014 et un film d’animation en 2011.

On attend donc avec impatience plus d’informations sur Tekken: Bloodline, comme sa date de diffusion par exemple.