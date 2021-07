Netflix offrira bientôt des jeux et engage Mike Verdu (ex-EA/Facebook) pour diriger sa branche jeu vidéo

Netflix aime le jeu vidéo, et visiblement pas que pour ses adaptations potentielles de grandes licences. Le géant de la SVOD avait déjà fait part il y a quelques mois de son envie de se lancer dans ce marché, et un modèle similaire à celui de l’Apple Arcade était évoqué. Les choses se précisent aujourd’hui avec le recrutement de celui qui va diriger la branche jeu vidéo de Netflix.

Un nouveau secteur lucratif pour Netflix

C’est donc Mike Verdu qui a été choisi, et qui devient vice-président de la section du développement du jeu vidéo, et qui répondra donc aux ordres de Greg Peters, le directeur des opérations et des produits de Netflix. Le monde du jeu vidéo n’est évidemment pas inconnu pour Verdu puisqu’il a déjà été à la tête de la branche mobile d’Electronic Arts, avant de travailler pour Facebook pour produire des jeux VR pour les casque Oculus.

Bloomberg indique que Netflix serait sur le point d’introduire des jeux vidéo sur sa plateforme dans les 12 prochains mois, et sans coût additionnel, du moins pour le moment.

L’entreprise américaine recrute maintenant activement des développeurs pour les jeux à venir. Netflix n’a évidemment pas l’intention de produire de grands jeux populaires ou des titres pouvant rivaliser avec les jeux consoles, mais on peut facilement imaginer des jeux à plus petits budgets comme ceux que l’on trouve dans l’Apple Arcade, ou bien tout simplement des jeux qui seraient des adaptations des séries les plus populaires de Netflix.

L’avenir nous le dira, mais il faut en tout cas s’attendre à voir des jeux débarquer sur la plateforme très prochainement.