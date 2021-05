Netflix chercherait à se lancer dans le jeu vidéo avec un modèle proche de l’Apple Arcade

Ces derniers temps, Netflix fait beaucoup parler de lui pour ses adaptations de jeu vidéo, comme The Witcher ou la prochaine série League of Legends, mais il semblerait que le géant américain s’intéresse de plus en plus au milieu du jeu vidéo. C’est en tout cas ce que révèle l’enquête de The Information, qui montre que Netflix veut aussi sa part du marché en reproduisant son modèle dans le secteur du gaming.

Un nouvel acteur majeur dans le jeu vidéo ?

Cette enquête révèle alors que Netflix a approché plusieurs grands noms du secteur afin de construire un catalogue qui fonctionnerait sur le système d’abonnement, comme l’Apple Arcade, qui est déjà lui-même inspiré du modèle Netflix. Les détails concernant ce projet ne sont pas encore fixés, et on ne sait pas si Netflix compte se lancer dans le production de jeux first party ou s’il compte simplement regrouper des jeux d’autres éditeurs dans son abonnement, qui se voudra être sans publicités.

Cependant, Gamespot a contacté Netflix, qui a effectivement confirmé le fait que le marché du jeu vidéo est en train d’être étudié par le géant de la SVOD, et que cela s’est déjà vu à travers quelques séries interactives, comme l’épisode de Black Mirror nommé Bandersnatch.

Nul doute que le succès du Game Pass, lui aussi inspiré de Netflix, a donné envie à certains acteurs de se lancer dans la course aux abonnements dans le jeu vidéo, et Netflix semble être l’un des candidats les plus évidents.