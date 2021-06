La nouvelle série en live action Resident Evil dévoile son casting et l’acteur derrière Wesker

La Geeked Week de Netflix a été pleine de surprise et a logiquement mis en avant la série Resident Evil, qui a droit à plusieurs adaptations en même temps. Alors que l’on attend la sortie de la série en CGI Infinite Darkness, et des nouvelles du film censé sortir en fin d’année, c’est la série en live-action qui a refait parler d’elle avec l’annonce de son casting.

Le casting prend la pose

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

On découvre donc les rôles principaux de cette nouvelle série, qui mettra en avant le personnage de Wesker et ses deux filles. Lance Reddick, que vous avez pu voir dans John Wick, endossera donc le rôle du grand méchant Wesker dans cette adaptation, et il sera accompagné par Ella Balinska (Charlie’s Angels), Tamara Smart (Artemis Fowl), Siena Agudong (Upside Down Magic), Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), et Paola Nunez (Bad Boys for Life).

La série sera composée de 8 épisodes et sera dirigée par le showrunner Andrew Dabb, tandis que les deux premiers épisodes seront réalisés par Bronwen Hughes (Better Call Saul).

Aucune date de sortie n’a été annoncée.