Netflix acquiert son premier studio de jeux vidéo, Night School Studio (Oxenfree, Afterparty)

Si Netflix a beaucoup fait parler de lui le week-end dernier en dévoilant notamment de nouvelles images et informations concernant la série TV The Witcher et la série d’animation Arcane inspirée de l’univers de League of Legends, il ne faut pas oublier que la société américaine s’est également lancée dans le secteur vidéoludique cet été en embauchant un certain Mike Verdu (ex-Electronic Arts et Facebook).

Après plusieurs semaines de silence radio, on a appris hier que l’entreprise a fait l’acquisition de son tout premier studio de jeux vidéo. Il s’agit de Night School Studio, connu essentiellement pour avoir conçu les aventures narratives Oxenfree et Afterparty.

Aucun impact à prévoir sur le développement d’Oxenfree II

Sur le site officiel de Netflix, Mike Verdu a exprimé sa joie quant à cette acquisition en indiquant que l’ambition affichée par Night School Studio pour « redéfinir le standard de la narration dans les jeux est une inspiration pour nous. Son souci d’excellence artistique et son expérience avérée du secteur en font un partenaire inestimable à l’heure où nous entreprenons de bâtir ensemble une équipe créative et un catalogue de jeux Netflix. »

De son côté, Sean Krankel, le co-fondateur et patron du studio basé en Californie, a déclaré dans un communiqué que « c’est un honneur surréaliste d’être le premier studio de jeux à rejoindre Netflix ! Non seulement nous pouvons continuer de faire ce que nous faisons, comme nous aimons le faire, mais nous obtenons aussi une place de premier choix sur la plus grande plate-forme de divertissement au monde. »

Il ajoute ceci : « L’équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative. Nous continuerons à faire Oxenfree II et à concevoir de nouveaux mondes de jeu. » Autrement dit, cette acquisition ne devrait pas avoir d’impact sur le développement d’Oxenfree II: Lost Signals qui est toujours attendu l’an prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Notez aussi que le vice-président de la branche vidéoludique de Netflix a profité de cette annonce pour affirmer vouloir continuer « de travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de jeux exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux. Comme nos séries et films, ces jeux feront partie de l’abonnement Netflix, sans publicité ni achats intégrés. »

Plus d’informations sur le sujet seront partagées prochainement.