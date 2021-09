The Witcher : Saison 3 confirmée sur Netflix, nouveau film animé et trailer saison 2 avec Vesemir

Le 17 décembre prochain, la saison 2 de la série The Witcher sera enfin diffusée. Et Netflix mise très gros sur la série, au point de développer l’univers dans d’autres créations, comme le (très bon) film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf. Mais le géant de la SVOD ne va pas s’arrêter là, et vient de faire tout plein d’annonces autour de la série à l’occasion de son show « Tudum ».

Les nouvelles s’enchaînent

Durant le show, Henry Cavill et Lauren Schmidt Hissrich sont venus présenter de nombreuses informations autour de The Witcher, à commencer par une nouvelle bande-annonce pour la saison 2. Alors certes, cette dernière est plutôt un mix entre des images de la saison 1 et quelques images inédites de la saison, mais il y a tout de même beaucoup de contenu à se mettre sous la dent. On pense surtout au premier visuel de Vesemir, interprété par Kim Bodnia.

En plus de cela, on découvre deux nouveaux extraits de la saison 2, issus de l’épisode 1 qui adaptera la nouvelle Un Grain de Vérité, forcément à sa propre sauce étant donné que Ciri sera ici présente (ce qui n’est pas le cas dans la nouvelle).

Encore une dose de The Witcher ?

Dernières nouvelles et non des moindres : en plus de la préquelle, The Witcher: Blood Origin, qui est déjà en production, d’autres projets The Witcher arrivent.

Lauren Schmidt Hissrich a ainsi déclaré qu’une troisième saison était déjà confirmée pour The Witcher, ce qui n’est pas une grande surprise.

Un deuxième film anime façon The Witcher: Nightmare of the Wolf est également en préparation, et enfin, un autre show à destination d’un public plus familial est aussi prévu, avec des histoires amusantes. Oui, c’est plutôt surprenant.

Bref, si vous aimez la version Netflix de The Witcher, vous aurez de quoi faire durant les prochaines années.