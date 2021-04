NEO: The World Ends with You sortira le 27 juillet sur PS4 et Switch, et cet été sur PC

Cela faisait un moment que l’on avait pas eu des nouvelles de NEO: The World Ends with You, la suite de The World Ends with You qui avait pourtant annoncé sa sortie pour cet été. L’arrivée de l’anime qui adapte le premier opus a cependant permis d’obtenir plus d’informations concernant ce deuxième épisode, avec un nouveau trailer, plusieurs images et surtout une date de sortie.

Une date et du gameplay

C’est donc le 27 juillet que NEO: The World Ends with You arrivera, mais seulement sur PS4 et sur Switch dans un premier temps. Il débarquera aussi sur PC, mais Square Enix précise seulement que cette version est prévue dans le courant de l’été.

Des bonus de précommandes sur les différents stores ont été annoncés dans la foulées, avec des packs d’objets légendaires, notamment sur l’eShop et le PS Store, où le « Legendary Threads Set » permettra d’équiper des objets portés par Neku, héros du premier épisode.

Ce nouvel opus nous entrainera toujours dans le quartier de Shibuya, où le nouveau héros Rindo rencontrera une étrange fille qui se définit comme une Reaper. Le jeu des Reapers commence donc pour Rindo, qui regrette vite sa décision, et devient le leader des Wicked Twisters.

A ses côtés, on retrouvera son camarade de classe Fret, bien plus sociable, ainsi que Nagi, Minamimoto, et Shiba, ce dernier étant décrit comme le maitre du jeu. Cet épisode proposera donc des environnement en 3D et demandera aux joueurs de scanner les habitants et les quartiers afin de trouver les ennemis nommés « Noise » pour les combattre.

Rendez-vous le 27 juillet pour découvrir NEO: The World Ends with You sur PS4 et Switch, en attendant la version PC pour cet été.