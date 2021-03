Necromunda: Hired Gun annoncé et daté sur PC et consoles

Le background de Warhammer n’en finit plus d’être exploité à foison. En effet, un certain Necromunda: Hired Gun vient de s’annoncer en vidéo, avec qui plus est une date de sortie qui n’est plus très lointaine.

Un trailer bougrement frénétique et explosif

Développé par Streum On Studio derrière le mitigé Space Hulk : Deathwing, Necromunda: Hired Gun s’exhibe ainsi pour la première fois par le biais de ce trailer. Le soft prendra la forme d’un FPS comme ce fût le cas sur la précédente production du studio, et nous plongera dans la cité sous-terraine de Necromunda, régnant principalement crime et corruption.

Nous y incarnerons d’ailleurs un chasseur de prime traquant divers leaders de gangs moyennant finance. Pour ce faire, vous serez accompagné d’un cyber-clébard que vous pourrez améliorer. Il en sera de même pour vos implants, et vous pourrez également upgrader vos pétoires et armures, rien que ça.

Dans son feeling survolté et teinté d’action non-stop, Necromunda: Hired Gun semble ébouriffant à première vue. Notez au passage qu’en précommandant le jeu, vous pouvez bénéficier d’objets purement cosmétiques.

On est clairement excité d’en voir plus, et rendez-vous le 1er juin prochain pour sa sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.