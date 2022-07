NBA 2K23 : Michael Jordan sera la star sur la jaquette, les premières infos

L’année dernière, NBA 2K22 semblait s’apparenter à un vrai épisode de transition, avant un NBA2K23 que l’on espère être plus ambitieux. Et il faudra visiblement que 2K Games réhausse le niveau cette année, ne serait-ce que pour faire honneur à la légende qui est mise en avant sur la jaquette de cette édition. Eh oui, qui dit numéro 23, dit Michael Jordan, et c’est le célèbre sportif qui sera de retour à l’affiche pour ce NBA 2K23.

Le plus célèbre des numéro 23

Ce n’est pas la première fois que la légende est sur la jaquette d’un jeu NBA 2K, mais cette fois-ci, le studio veut marquer le coup. 2K Games commence donc par nous présenter les différentes éditions qui seront proposées pour ce NBA 2K23, qui seront centrées autour de Michael Jordan.

On retrouvera en premier lieu une version nommée NBA 2K23 Édition Michael Jordan, qui devrait être la version de base, ainsi que la version NBA 2K23 Édition Championnat, qui est une édition premium. Cette dernière donnera accès à 12 mois de NBA League Pass, histoire de pouvoir suivre l’actualité de la NBA et des matchs pendant une année entière.

Le Jordan Challenge au cœur de cet épisode

Et pour faire en sorte que cette mise en avant du grand champion ne soit pas qu’esthétique (même si ça fait des jolies jaquettes), ce nouvel épisode va réintroduire le Jordan Challenge, qui invitera les joueurs et joueuses à reproduire 15 moments iconiques de la carrière de Michael Jordan.

On retrouvera alors 10 challenges en provenance de NBA 2K11 qui ont été réinventés, et 5 moments inédits. On retrouvera des vignettes vidéos à l’intérieur de ces challenges avec des témoignages de grands noms du basket ayant côtoyé Jordan au cours de sa carrière.

2K Games nous informe aussi que NBA 2K23 sera disponible dès le 9 septembre prochain. Les précommandes ouvriront dès demain, le 7 juillet.