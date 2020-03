C’est la belle surprise pour les joueurs cette semaine, Animal Crossing New Horizons est disponible. Cet épisode ajoute beaucoup de nouvelles choses, telles que la terraformation, de la fabrication d’objets à outrance et bien d’autres joyeusetés. Si nous sommes sur une île, avec de l’eau autour (et même des rivières à franchir), peut-on nager ?

Est-ce que l’on peut nager dans Animal Crossing New Horizons ?

C’est une question qui se pose après tout. Dans le dernier opus, New Leaf, on pouvait nager dans la mer aux abords de la ville et sur l’île ou encore plonger d’une falaise. Est-ce que c’est le cas ici ? Peut-on nager dans Animal Crossing New Horizons ? C’est une question qui est remontée souvent.

Cependant, la réponse est non. Actuellement, il n’est pas possible de vadrouiller dans l’eau et de faire des longueurs. Activité peu intéressante d’ailleurs ici, puisqu’il n’y à rien à ramasser dans l’eau et que l’on peut déjà profiter de plusieurs moyens de transport, notamment pour aller sur plusieurs îles.

Néanmoins, précisons que cela peut changer avec le temps. Après plusieurs semaines de jeu, personne n’a encore découvert la fonctionnalité. Mais il est possible que celle-ci se débloque plus tard, notamment au travers d’une mise à jour. Nintendo a prévu du nouveau contenu régulièrement et la nage (et la plongée) pourrait en faire partie, pour permettre aux fans d’accéder à des créatures uniques.

Voilà, vous avez la réponse ! Pour l’instant, ce n’est donc pas le cas mais il n’est pas du tout impossible que cela arrive plus tard. D’ici là, vous pouvez consulter notre FAQ Animal Crossing New Horizons qui devrait répondre à pas mal de vos questions.