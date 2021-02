My Hero One’s Justice 2 annonce l’arrivée de Tetsutetsu en DLC

Après nous avoir dévoilé les capacités de Mei Hatsume, My Hero One’s Justice 2 dévoile le personnage qui sera le quatrième DLC via le magazine V-Jump.

L’acier comme meilleur ami

Le quatrième personnage de DLC de My Hero One’s Justice 2 n’est autre que Tetsutetsu Tetsutetsu. Il arrivera cet hiver, nous n’avons pas plus de détails. Le personnage est un élève de la Seconde B et étudiant au lycée Yuei.

Avec ses cheveux gris en bataille et ses cils ressemblant à du métal, Tetsutetsu Tetsutetsu peut transformer son corps en acier. Cela va lui conférer une défense quasi impénétrable et une force accrue en attaque. Alors, hâte de voir les capacités de ce personnage ?

My Hero One’s Justice 2 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.