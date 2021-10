MXGP 2021 annoncé et daté au 30 novembre sur PC et consoles

Après avoir sorti un épisode 2020 correct mais au succès modeste malgré la présence d’une version entièrement optimisée pour la console next-gen de Sony, la licence MXGP a pris tout son temps pour officialiser son nouvel opus puisque ce n’est qu’hier que Milestone a annoncé l’arrivée de MXGP 2021 le 30 novembre prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Enfin une vraie version Xbox Series X|S

En plus de s’offrir pour la première fois une version dédiée aux plateformes les plus récentes de Microsoft, le site officiel du jeu de course promet aux fans de motocross de proposer un mode Carrière « plus réaliste et passionnant » incluant notamment un chemin vers la gloire repensé et des activités annexes qui leurs permettront de courir sur « des circuits récents et officiels mais aussi sur les circuits de l’éditeur de circuit avec différents types de terrain. »

Le studio italien affirme également que des améliorations ont été apportées au gameplay et quatre pistes historiques issues des précédents épisodes de la série seront jouables en solo et en multijoueur : Ottobiano (Italie), Ernée (France), Leon (Mexique) et Agueda (Portugal).

Rendez-vous dans un peu moins de deux mois pour découvrir ce que nous réserve MXGP 2021.