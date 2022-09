Multiversus : rick sanchez arrivera aujourd'hui à 19h

MultiVersus se mettra à jour ce soir à 19h normalement (les maintenances du jeu ayant parfois tendance à durer un peu plus longtemps que prévu) et Rick Sanchez pourra enfin rejoindre le casting après avoir annoncé, puis repoussé puis reconfirmé la semaine dernière avant que la date tombe cette nuit.

MultiVersus accueille enfin Rick après tant de faux départs

La maintenance de MultiVersus démarrera à 18h, heure française, ce qui voudra donc dire que le jeu ne sera pas disponible pendant ce temps là. Mais pas de panique si vous craignez le manque ou que vous voulez tout simplement en savoir plus sur Rick et son gameplay puisque comme pour Gizmo, Player First Games nous fera patienter avec un stream de présentation du combattant sur la chaîne Twitch officielle à 18h30.

On s’attendait à l’arrivée d’au moins un autre mode pour l’accompagner (le classé, le mode arcade ou les deux) mais il n’en sera rien si on croit la patchnote déjà disponible en anglais. Outre l’équilibrage des combattants, il faudra compter un gros changement dans l’xp des personnages. En effet, l’équipe estime que les joueurs et les joueuses atteignaient le niveau 15 beaucoup trop vite et décide donc de doubler le total de points d’xp à obtenir.

On note aussi un changement au niveau du tutoriel et surtout du personnage qu’il permet de débloquer. En effet, adieu Wonder Woman, le personnage désormais obtenu à la fin du premier tutoriel sera Sammy. Un peu comme pour l’xp, on suppose que cela n’aura aucune incidence sur ce qui a déjà été obtenu.

MultiVersus est toujours en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. On lui consacre une section de guides et astuces qui devrait voir la publication de la page dédiée à Rick dès demain.