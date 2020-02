Moving Out : Le simulateur de déménagement daté au 28 avril

Officialisé l’été dernier, un peu après la Gamescom, Moving Out avait quelque peu disparu des radars. Mais cela va bientôt déménager dans votre salon puisque le jeu, complètement destiné à vos soirées sur le canapé, vient de fixer sa date au 28 avril 2020 sur consoles et PC.

La tête dans les cartons

Défini comme un simulateur de déménagement chaotique, Moving Out est très clairement dans la lignée d’un Overcooked ou plus récemment, Tools Up! et The Stretchers. Le soft mise sur son aspect coopératif avec une aventure jouable jusqu’à quatre joueurs. L’objectif ? Réaliser des déménagements sans (trop) casser de choses.

On devra par exemple descendre un frigo de cinq étages ou éviter que le matelas ne tombe dans la piscine en le balançant du premier. On pourra personnaliser nos personnages avec différents éléments et l’on aura différentes banlieues à découvrir.

Moving Out fera son entrée le 28 avril sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Il n’est pour l’instant prévu qu’en édition numérique.