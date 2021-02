Moving Out : Un DLC aux allures paradisiaques pour la fin février

Pas loin d’un an après sa sortie initiale, Moving Out va avoir droit à un DLC qui semble bien complet et, surtout, particulièrement dépaysant puisque prenant place dans un contexte paradisiaque.

Du contenu payant pour Moving Out

Nous apprenons la nouvelle par le biais du site officiel du jeu, Moving Out aura droit, dès le 25 février prochain, à un contenu téléchargeable ajoutant pas moins de 14 nouveaux niveaux classiques, 10 niveaux arcades et 4 personnages supplémentaires. Aucun prix n’a été dévoilé à l’heure actuel.

Moving Out est disponible depuis le 24 avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC et avait obtenu une note très correcte dans nos colonnes. Pour voir le test, c’est par ici.