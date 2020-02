Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mount & Blade II : Bannerlord s’est fait attendre ! Annoncé il y a maintenant 8 ans, le titre du studio TaleWorlds Entertainment s’offre un accès anticipé dès le 31 mars sur PC.

Un an en accès anticipé ?

Annoncé via le compte officiel du jeu sur Twitter, cet accès anticipé sera disponible à un prix de 49,99€ via Steam, l’Epic Games Store et le site officiel de Mount & Blade II : Bannerlord. Et le studio n’en est pas à son coup d’essai en proposant un accès anticipé pour ses jeux. En effet, Mount & Blade, premier du nom, avait également eu droit à ce traitement en 2005.

En jetant un coup d’oeil sur la page Steam du jeu, vous en apprendrez un peu plus sur cet accès anticipé grâce à une interview des développeurs, notamment sur sa durée :

Bien que nous n’ayons pas de date de sortie précise pour l’instant, nous pensons que le jeu sera en accès anticipé pendant un an environ. Nous préférons nous assurer que le jeu est amusant et plaisant plutôt que de nous imposer une date de sortie qui pourrait avoir un impact négatif sur la version finale

L’équipe de TaleWorlds Entertainment compte bien paufiner au maximum le prochain opus de Mount & Blade grâce à cet accès anticipé. Toutes les quêtes ne seront pas jouables dès le début, mais l’expérience sera enrichie au fil du temps.

Pour rappel, Mount & Blade II : Bannerlord sera disponible sur PC le 31 mars prochain.