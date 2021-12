Moss: Book 2 confirme sa sortie au printemps 2022 sur PlayStation VR

Véritable surprise lors de son arrivée en réalité virtuelle, le premier Moss a été acclamé par la presse et les joueurs et joueuses. On lui avait attribué une excellente note à l’époque. Désormais, le studio Polyarc travaille sur sa suite, Moss: Book II, qui vient de donner quelques nouvelles en cette fin de semaine un peu fraîche, histoire de nous réchauffer le cœur.

Une arrivée printanière

Le studio nous confirme ainsi que Moss: Book II sera lancé sur PlayStation VR au printemps 2022. La date de sortie n’est pas communiquée précisément, mais cela nous permet d’avoir une fenêtre d’arrivée un peu précise, et surtout, pas si éloignée que ça. Il n’y a donc plus que quelques mois à attendre avant les futures aventures de notre souris.

Dans ce nouvel opus, on y retrouvera Quill, notre héros, va devoir faire face à un tyran ailé au sein du château ensorcelé où son oncle étaient retenu captif. Cette suite sera l’occasion de découvrir une aventure plus complète, avec de nouvelles énigmes à résoudre et un bestiaire réactualisé.

Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à découvrir notre interview avec les développeurs, où l’on en apprenait un peu plus sur les coulisses du développement. Rendez-vous au printemps 2022 pour la sortie de Moss: Book II.