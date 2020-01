Mosaic est disponible dès maintenant sur Xbox One et Switch

Sorti sur PC puis sur l’Apple Arcade en fin d’année dernière, et annoncé sur consoles depuis peu, le jeu déprimant Mosaic débarque sur Xbox One et Switch. Disponible depuis quelques jours, il faudra malheureusement attendre encore un peu pour la version PS4.

Une issue à la dépression ?

Mosaic vous plonge dans la peau d’un employé d’une grande entreprise où l’ennui et le désespoir sera au cœur de l’expérience.

Ce jeu d’aventure explore l’isolement et la solitude. MosaicCorp vous promet «un voyage sombre et lent entrecoupé de moments d’espoir».

Le jeu est affiché à un prix de 17,99€ sur le Nintendo eShop et à 19,99€ sur la boutique en ligne Xbox. Aucune date de sortie pour la version PS4 n’a pour l’heure été communiquée.

Pour rappel, Mosaic est disponible sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et sur iOS.